AB'nin "Sınırlı Yaptırım" Kararının Etkisi Ne Olacak?

Akşam yemeğinde yapılan tartışmalarda, Almanya, İtalya, İspanya ve Malta, yeni yaptırımlar uygulamadan önce diyalog yolunda bir adımın daha tercih edilmesi gerektiğini savundu. Ancak, Danimarka, Avusturya, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda gibi kuzey ülkeleri de, "Türkiye'nin diyalog elini tutmadığı gibi bu süreçte, Karabağ ve Libya'daki eylemlerini ve sözlü provokasyonlarını sürdürdüğünü" belirterek, bir an önce adım atılması gerektiğini savundular.

Fransa-Türkiye arasında yaşanan krizin başından bu yana Türkiye'nin yanı sıra Fransa hükümetinin de adımlarını eleştiren Billion, "Son zirvede, 'Türkiye düzeltsin davranışlarını yoksa, bir dahaki zirveye ağır ceza geliyor' demişlerdi. Şimdi yine aynı şeyi söylediler. Ağır bir yaptırım olmaması iyi bir haber. Herkes, sudan başını dik çıkardı. Ama şimdi top AB'de, Türkiye'ye çözüm için somut öneriler götürülmeli. Gelinen nokta Erdoğan'ın da sorumluluğunu alması için önemli bir fırsat olabilir" diye konuştu.

Billion, "Türkiye ve Fransa bundan ne ders çıkarmalı ve nasıl adım atmalı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gelinen noktada, Türkiye'nin 'Hah! gördük AB'nin ne yapabileceğini, biz böyle devam edelim' demesi politik bir hata olur. AB kendi açısından somut bölgesel çözüm önerileri ile Türkiye'ye gitmeli. Böylece Erdoğan'a da sorumluluk yüklenir. Eğer ilerlenmek istiyorsa, her iki taraf da böyle bir yolu seçmeli. Fransa'ya gelince, Macron da aynı şekilde devam edip, Türkiye'ye karşı bağırıp çağırır, her türlü suçlamalara devam edebilir. Ancak bu tavır iki ülke arasındaki ilişkileri 1 milimetre daha ilerletemez. Şimdi somut öneriler getirmek, her zamankinden daha önemli. Taktik açıdan Fransa ve Macron için sorun şu: Erdoğan Türkiyesi hakkında o kadar ileri gitti ki, neredeyse tek başına kararlar aldı, şimdi geri adım atamıyor. Sanırım şimdi Macron AB'yi ön planda tutmayı, AB'nin gerisinde kalmayı tercih edecek. Çünkü inisiyatif alırsa, kendisine karşı konuşma riski var. İşte tam da bu nedenle sorunların çözümü için somut öneriler etrafından toplanma zamanı."