"AB'nin Sisi'ye destek vermesi iki yüzlülüktür"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm AB liderliğinin gidip Sisi'ye destek vermesi ve onunla aynı yerde olması bizim söylediğimizin bir fotoğrafıdır. Bu bir çifte standarttır, iki yüzlülüktür." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen "AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı" sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelere" dair soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararından sonra ortak çalışma gruplarının Washington'da bir araya geldiğini anımsattı. Çavuşoğlu, bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte bir görev gücü kurma kararı aldıklarının altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yapılacak ikinci ortak görev gücü toplantısına ilişkin, "Bu, sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür. Münbiç yol haritası ve diğer konular ortak çalışma grubu çerçevesinde zaten konuşuluyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararı sonrası farklı tutum ve düşüncelerin ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti: