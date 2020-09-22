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  4. AB'nin Türk Gemicilik Firmasına Ambargo Kararına Dışişleri'nden Tepki

AB'nin Türk Gemicilik Firmasına Ambargo Kararına Dışişleri'nden Tepki

22.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin Libya’ya sevkiyatları kapsamında bir Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine almasına Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla tepki gösterildi

AB'nin Türk Gemicilik Firmasına Ambargo Kararına Dışişleri'nden Tepki

Avrupa Birliği’nin Libya’ya sevkiyatları kapsamında bir Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine almasına Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla tepki gösterildi. AB, Avrasya Shipping adlı şirketin Libya’ya uygulanan silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bu kararın alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrası alınan kararın Libya’da General Hafter güçlerini ödüllendirmek, uluslararası tanınırlığı bulunan Libya hükümetini de cezalandırmak anlamına geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. AB’nin İrini Operasyonu korsan Hafter’i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter’e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB’nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir. Bu tutumuyla AB’nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir. Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir. AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir” denildi.

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