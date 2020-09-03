AB’nin üçüncü ülkelere seyahat uyarı tavsiyesi sürüyor

İstisna uygulanması tavsiye edilen 11 ülke de aynı kaldı.Avrupa Birliği (AB), korona pandemisi nedeniyle üçüncü ülkelere seyahat uyarısı uygulanması yönündeki tavsiyesini sürdürme kararı aldı.

AB Konseyi sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, kararın Çarşamba günü AB üyesi devletlerin AB Konseyi nezdindeki daimi temsilcilerince alındığını söyledi. Sözcü, üye devletlerin Ağustos ayından bu yana geçerli olan ve istisnai uygulamaların geçerli olduğu ülkeler listesini de yeniden teyit ettiğini kaydetti. Söz konusu listede 11 ülke yer alıyor ve bu ülkelerin vatandaşlarına giriş izni verilmesi tavsiye ediliyor.

AB, koronavirüsün hızlı bir biçimde yayılması nedeniyle, Mart ayında, üçüncü ülkeler için, mutlak suretle gerekli olan ziyaretler dışında, seyahat uyarısı yayınlama kararı almıştı. Temmuz ayından bu yana ise AB, istisna uygulanması tavsiye edilen ülkelerin listesini yayınlıyor. Söz konusu liste, birkaç haftada bir güncelleniyor.

Karar üye devletlerin

İstisna uygulanması tavsiye edilen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay yer alıyor. Listeye Çin'in de eklenmesi gündemde. Ancak Çin'e seyahat uyarısı tavsiyesinin kaldırılması için, Pekin'in AB vatandaşları için seyahat uyarısını kaldırması şart koşuluyor.