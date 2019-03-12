Yeni listeye Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bermuda'nın aralarında olduğu 10 ülke eklendi.Avrupa Birliği'nin vergi düzenlemelerinin zayıf olduğu ve offshore şirketlerinin ya da varlıklı kişilerin vergiden kaçınma faaliyetleri için tercih ettikleri "vergi cenneti" olarak bilinen ülkelere yönelik kara listesi genişletildi.

Panama Belgeleri skandalı sonrası ilk kez 2017 yılının aralık ayında oluşturulan listenin güncellenmiş haline Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Hollanda'nın Karayiplerdeki adası Aruba, Barbados, Belize, Britanya'nın denizaşırı toprağı Bermuda, Fiji, Marshall Adaları, Vanuatu ve Dominica eklendi.

AB ülkelerinin maliye bakanlarının hazırladığı listede hâlihazırda Samoa, Trinidad ve Tobago ve ABD denizaşırı toprakları arasındaki Amerikan Samoası, ABD Virjin Adaları ve Guam bulunuyor.

28 üyeli AB'nin kara listesindeki bu 15 ülke Avrupa ülkeleri ile mali ilişkilerde ve bankacılık işlemlerinde yakın kontrole tabi tutulacak. Aynı zamanda bu ülkelerin mali kayıtlarının yakın bir şekilde incelenecek olmasından dolayı vergiden kaçınma faaliyetleri konusunda zorluk çekmeleri bekleniyor.