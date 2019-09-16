AB’nin Vergi Cezasına Apple’dan İtiraz 

Apple’ın duruşmada İrlanda ve ABD vergi yasalarına uyduğunu savunması bekleniyor. Şirket, birkaç yıl önce de AB’nin benzer bir vergi kararına karşı internet sitesinde aynı savunmayı yapmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, o dönemde Apple’ın İrlanda’da 2014 vergi oranının yüzde 0.005 yani yüz binde beş kadar düşük olduğuna dikkat çekmişti.

Avrupa Birliği, İrlanda'nın 1991 ve 2007 yıllarında aldığı kararlarla Apple’ın vergi yükümlüğünü onlarca yıl düşürdüğüne ve yasadışı teşvik yarattığına karar vermiş, ABD’li şirketi 14 milyar 400 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

Apple Finans Grubu Başkanı Luca Maestri dahil altı kişilik bir heyetin, merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içindeki Genel Mahkeme’de görülecek iki günlük davaya katılması bekleniyor.

2016 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’nca İrlanda’ya 14 milyar 400 milyon dolar vergi ödemesine karar verilen teknoloji devi Apple, yasal yollardan mücadele başlattı. AB, İrlanda’nın Apple’a sağladığı vergi avantajlarının birlik mevzuatına aykırı olduğuna hükmetmişti.

Apple’ın mahkemede ayrıca vergi borcunun önemli bir bölümünün ABD’ye olduğunu zira ürünlerin tasarım, mühendislik ve gelişimi dahil değerlerinin büyük bölümünün ABD’de yaratıldığını öne süreceği belirtiliyor.

İrlanda da AB Komisyonu’nu sınırlarını aşarak, vergi işleri üzerinden üye bir ülkenin ulusal güvenliğine müdahale ettiği gerekçesiyle karara karşı çıkıyor.

İrlanda, vergi yasaları nedeniyle çokuluslu şirketler için cazibe merkezi. İrlanda işgücünün yüzde 10’u da bu şirketlerde çalışıyor.

Lüksemburg İrlanda’ya destek verirken Polonya ABD Komisyonu’ndan yana tavır koyuyor. Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Hollanda’nın kahve zinciri Starbucks’a, Lüksemburg’un Amazon, Fiat ve Engie şirketlerine ve İngiltere’nin çokuluslu şirketlere sağladığı vergi kolaylıklarının da peşine düşmüştü.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi geçen Şubat ayında, Belçika’nın BP, BASF ve 30’dan fazla çokuluslu şirkete vergi indirimi sağlamasının, yasadışı bir yardım komplosu olmadığına hükmetmişti. Genel Mahkeme kararı, AB Komisyonu’nun vergi operasyonuna darbe olarak yorumlanmıştı.

