AB'nin yasa tasarısı teknoloji şirketlerinin çocuk istismarıyla mücadelesini zorlaştırabilir

Avrupa Birliği'nin yeni dijital mahremiyet yasa tasarısı, iletişimin mahremiyetine öncelik verenler ile çocuk istismarı gibi görüntülerin otomatik tespit edilmesine öncelik verenler arasında tartışmaya yol açtı.

Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa teknoloji devleri, yazışmalar veya paylaşımlarda otomatik bir şekilde çocuk istismarı görüntülerine dair inceleme yapamayacak.

Yazışmaların bu şekilde bir denetime tabi tutulması için makul şüphe gerekecek.

Şirketlerin bu uygulamaya devam edebilmesini isteyenler ise bunun mahremiyete bir müdahale olmadığını, bunu yapan algoritmaların yazışmaları "anlamadığını", yalnızca otomatik olarak denetlediğini söylüyor.

Teknoloji devlerine bu açıdan bir istisna tanınması için müzakereler devam ediyor. Bugün Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve üye ülkelerden temsilciler Brüksel'de bir araya gelerek konuyu görüşecek.

Çocuk güvenliği uzmanları bir çözüm bulunamamasının çocuk istismarcılarına yarayacağını belirtiyor.

'Küresel suçlara verilen küresel yanıtlar sekteye uğrayabilir'

Sektörün son 10 yılda geliştirdiği uygulamalar bir istismarcının hedef aldığı kişiyle yazışmalarını otomatik olarak tespit edip uyarı verebiliyor. Yeni istismar görüntüleri sisteme yüklendiğinde de bunun için bir kayıt açabiliyor.