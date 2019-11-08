AB’nin yeni patronu vizyonunu açıkladı

Von der Leyen, Avrupa’nın Brexit, güçlenen popülizm, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları ve birliği çevreleyen bölgelerdeki istikrarsızlık nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemekle birlikte ümitsizliğe, yılgınlığa gerek olmadığını kaydetti.

Von der Leyen, Avrupa tarihinin NATO’suz anlatılamayacağını söylerken, Berlin Duvarı’nın yıkılmasında, Almanya’nın birleşmesinde, AB’nin genişlemesinde, bir dönem düşman olan ülkelerin, Doğu Bloku’nun eski üyelerinin artık AB içerisinde yer almasında, bu ittifakın kilit rol oynadığına vurgu yaptı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle yakınlığı olan Konrad Adenauer Vakfı’nın, her yıl düzenlediği geleneksel “Avrupa Konuşması” etkinliğinde ağırladığı von der Leyen, 1 Aralık’ta üstlenmeye hazırlandığı yeni görevine ilişkin vizyonunu ve hedeflerini açıkladı.

AB Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın dünyada iddia sahibi olabilmek için askeri yetkinliğini güçlendirmesi gerektiğine işaret ederken, “gücün dilini de kullanmayı öğrenmek zorundayız” dedi.

“Biz birlik olduğumuzda güçlüyüz” diyen von der Leyen, "Belki Avrupa nüfusu yaşlanıyor ve azalıyor olabilir. Ancak bizler hukuk devleti, özgürlük, demokrasiye sahibiz, çok çeşitli gelecek planları yapabilme fırsatları sunabiliyoruz. Bunlar paha biçilmez. Rusya ve Çin’deki gençler bunlara sahip değil” dedi.

“Avrupa kendi kaslarını geliştirmeli”

Ancak von der Leyen, yumuşak güç olmanın yeterli olmadığını, günümüz dünyasında iddia sahibi olmak ve Avrupa’nın çıkarlarını korumak için AB’nin daha sert tutumlar takınmak zorunda olduğunu söylerken, birliğin askeri yetkinliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Avrupa gücün dilin kullanmayı öğrenmek zorunda” diyen AB Komisyonu’nun yeni başkanı, “güvenlik politikaları alanında Avrupa’nın kendi kaslarını geliştirmek zorunda olduğunun” da altını çizdi.

Çin, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan uyarısı

Von der Leyen, AB’nin genişleme sürecine ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi. “Stratejik genişlemeden” söz eden AB’nin yeni başkanı, “Batı Balkanların üyelik perspektifine sahip olması bizim çıkarımızadır. Aynı kıtayı, aynı tarihi, aynı kültürü paylaşıyoruz ve aynı zorluklarla karşı karşıyayız” dedi.