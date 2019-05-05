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ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 06:09 | Son Güncelleme

ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN) Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından açıklama yapıyor.

ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

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