ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN KATILDIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI RÜTBE VE TERFİ TÖRENİ"NDEN CANLI YAYINDAYIZ.
ANKARA (DHA)
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