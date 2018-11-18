ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU,  TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İBNİ SİNA HASTANESİ'NDE YAŞAMINI YİTİREN MİLLETVEKİLİ ERDİN BİRCAN'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNACAK.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İBNİ SİNA HASTANESİ'NDE YAŞAMINI YİTİREN MİLLETVEKİLİ ERDİN BİRCAN'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNACAK. KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ.

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