ABONELERİMİZE DİKKATİNE //HABER İPTALİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

BURSA' DAN SERVİS YAPTIĞIMIZ "BAKAN SELÇUK BİZİM İÇİN ARTIK 2023 YAKIN HEDEFTİR.

BURSA' DAN SERVİS YAPTIĞIMIZ "BAKAN SELÇUK BİZİM İÇİN ARTIK 2023 YAKIN HEDEFTİR. 2053 ORTA VE 2071 UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZDİR" HABERİ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMASI RİCASIYLA...

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