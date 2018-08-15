ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 08:33 | Son Güncelleme

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI’NDAN KKTC ‘ YE GİDİYOR.YILDIRIM' IN OLASI  AÇIKLAMASINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ..

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI’NDAN KKTC ‘ YE GİDİYOR.YILDIRIM' IN OLASI AÇIKLAMASINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ..

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Bahar Doğrul'un paylaştığı videonun ardından bakanlık harekete geçtiBahar Doğrul'un paylaştığı videonun ardından bakanlık harekete geçti
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