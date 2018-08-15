ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

DHA:TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KKTC' YE HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVALİMANI'DA AÇIKLAMA YAPIYOR..

DHA:TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KKTC' YE HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVALİMANI'DA AÇIKLAMA YAPIYOR..
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