ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

DHA;Adıyaman'da şehit olan 4 asker için  Adıyaman il Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenleniyor..

DHA;Adıyaman'da şehit olan 4 asker için Adıyaman il Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenleniyor..

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