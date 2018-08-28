ABONELERİMİZE DUYURU

Türksat 42 derece 12034V üzerinden gerçekleşen FEED servisimizi IP tabanlı olarak HD 1920x1080 50i 2Mbit/s CBR olarak servis etmeye devam edeceğiz.
Abonelerimiz tarafına kurulacak olan IP tabanlı Set top boxlar mevcut müşterimiz için birer adet tarafımızdan temin edilip, kurulumu tarafımızdan gerçekleştiriecektir. Ek kanallar ve ilave cihazlar için lütfen Pazarlama Servisi ile irtibata geçiniz.
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İpek Günenme
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