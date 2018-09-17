ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 06:55 | Son Güncelleme

DHA: Okulların açılmasının ilk gününde Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA: Okulların açılmasının ilk gününde Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Altunizade Köprüsü'nden akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız.

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