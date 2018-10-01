ABONELERİMİZE DUYURU

DHA:TBMM'de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak özel oturumda Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek..
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