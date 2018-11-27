ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

DHA:Helikopter şehitleri Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan ile Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle Ankara'da, son yolculuklarına uğurlanıyor  CANLI YAYINDAYIZ

DHA:Helikopter şehitleri Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan ile Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle Ankara'da, son yolculuklarına uğurlanıyor

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