ABONELERİMİZE DUYURU

DHA:Helikopter \u015fehitleri Kara Pilot Albay G\u00f6kselin Aytural \u015eaylan ile Astsubay E\u011fitim \u00c7avu\u015fu Emre Vahit Bekle Ankara'da, son yolculuklar\u0131na u\u011furlan\u0131yor\nCANLI YAYINDAYIZPARTNER\u00dcnl\u00fc model ve sevgilisi plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131larAntalya'da jandarmaya ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131: 2 asker yaral\u0131Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetiyle ilgili aranan ka\u00e7ak malikaneye 33 bin lira ceza kesilmi\u015f
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