ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...

DHA: Askeri sevkiyat\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc s\u0131n\u0131r b\u00f6lgelerinden Gaziantep Devler Demiryollar\u0131 Ba\u015fp\u0131nar Lojistik \u015eefli\u011fi'nden canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.Instagram fenomeninin b\u00fcy\u00fck rezilli\u011fi! Hepimizi b\u00f6yle kand\u0131rm\u0131\u015fEkip arac\u0131nda gen\u00e7 kad\u0131na korkun\u00e7 tecav\u00fcz! Evine b\u0131rakmak i\u00e7in ald\u0131 ve...Bayburt ve G\u00fcm\u00fc\u015fhane'de 'kar' nedeniyle ara\u00e7lar yolda kald\u0131, okullar tatil edildi
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