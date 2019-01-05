ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...

DHA: \u00dcmraniye\u2019de 2 katl\u0131 bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131ndaki yang\u0131n itfaiye taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fclmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor... Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z...PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaAnkara\u2019da bo\u015f durumdaki 2 katl\u0131 ev \u00e7\u00f6kt\u00fc, \u00e7evredeki evlerde ya\u015fayanlar tahliye edildiE\u011flence mekan\u0131 otopark\u0131nda silahl\u0131 kavga: 2 yaral\u0131, 6 g\u00f6zalt\u0131
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