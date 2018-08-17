ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

DHA: 17 Ağustos Depremi'nin 19'uncu yıldönümünde Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nin Kavaklı sahilinde bulunan deprem anıtında düzenlenen anma etkinliğinden canlı yayındayız.

DHA: 17 Ağustos Depremi'nin 19'uncu yıldönümünde Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nin Kavaklı sahilinde bulunan deprem anıtında düzenlenen anma etkinliğinden canlı yayındayız.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
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