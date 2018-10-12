ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

DHA: İZMİR'DE EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLİLİK. CANLI YAYINDAYIZ.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi
Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Okuyucu Yorumları 0 yorum