ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE::::: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı.

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. CANLI YAYINDAYIZ

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