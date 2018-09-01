ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE::::: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'ta babaevinde helallik alınıyor.

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'ta babaevinde helallik alınıyor. CANLI YAYINDAYIZ

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