ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE - CANLI YAYIN

Malatya'da, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta yaptığı aramada 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ve düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'nde... CANLI YAYINDAYIZ

