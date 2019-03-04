ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 06:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Canlı yayındayız.

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