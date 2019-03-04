ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

ANKARA'n\u0131n Alt\u0131nda\u011f il\u00e7esinde bulunan tarihi Hamam\u00f6n\u00fc \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131'nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiye ekiplerinin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.T\u00fcyler \u00fcrperten anlar! Bah\u00e7edeki garip sesleri duydular, oraya bak\u0131nca \u015foke oldular\u015ei\u015fli'yi sava\u015f alan\u0131na \u00e7eviren kaza!Hurdaya d\u00f6nen otomobilden sa\u011f \u00e7\u0131kt\u0131lar
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