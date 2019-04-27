HABER

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 00:25 | Son Güncelleme

DHA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yolda meydana gelen çökme ve binaların boşaltılmasıyla ilgili açıklama yapıyor.

DHA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yolda meydana gelen çökme ve binaların boşaltılmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cıvadan zehirlenen aile, 1 aydır hastanede tedavi görüyorCıvadan zehirlenen aile, 1 aydır hastanede tedavi görüyor
Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşmasıEsenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.