ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: Esenyurt Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kemal Deniz Bozkurt, il\u00e7ede yolda meydana gelen \u00e7\u00f6kme ve binalar\u0131n bo\u015falt\u0131lmas\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama yap\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiC\u0131vadan zehirlenen aile, 1 ayd\u0131r hastanede tedavi g\u00f6r\u00fcyorEsenyurt'ta yolda ve bir binada \u00e7atlaklar olu\u015fmas\u0131
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