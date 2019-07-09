ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: \u015eehit Hava Savunma \u00dcste\u011fmen Emre Karg\u0131n ve \u015eehit Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 H\u00fcseyin Merto\u011flu i\u00e7in Hakkari Da\u011f Komando Tugay'\u0131nda t\u00f6ren d\u00fczenleniyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.Ba\u015fta kimse ne oldu\u011funu anlayam\u0131yor! Yakla\u015f\u0131nca...Bakan G\u00fcl: Trafik ter\u00f6ristleri, vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n huzurunu bozamazMecidiyek\u00f6y'de 5 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n
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