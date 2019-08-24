ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'daki baba ocağını ziyareti öncesi vatandaşlar kendisini karşılıyor. Canlı yayındayız.

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