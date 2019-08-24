ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, memleketi Rize'de. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n G\u00fcneysu'daki baba oca\u011f\u0131n\u0131 ziyareti \u00f6ncesi vatanda\u015flar kendisini kar\u015f\u0131l\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.S\u0131la hasreti \u00e7eken kangal y\u00fcrek da\u011flad\u0131! Belediye harekete ge\u00e7tiHindistan Ba\u015fkonsoloslu\u011fu \u00f6n\u00fcnde Ke\u015fmir protestosuAK Parti\u2019nin 18\u2019nci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc Sakarya\u2019da co\u015fkuyla kutland\u0131
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