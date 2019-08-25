ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Ke\u015fan il\u00e7esindeki yang\u0131nla ilgili b\u00f6lgeden a\u00e7\u0131klamalarda bulunmas\u0131 bekleniyor. Canl\u0131 yay\u0131n planlanmaktad\u0131r.PARTNERNejat \u0130\u015fler k\u0131z arkada\u015f\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiEmniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Akta\u015f\u2019dan \u00d6zel Harekat Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ziyaretHababam S\u0131n\u0131f\u0131 oyuncusu hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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