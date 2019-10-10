ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Ankara\u2019da T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) taraf\u0131ndan F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusuna d\u00fczenlenen Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klama yap\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERU\u00e7akta b\u00fcy\u00fck rezalet! Bir anda \u00f6n\u00fcndeki ekranda belirdi90 bin camide Fetih Suresi!Beyo\u011flu'nda metruk binada \u00e7\u00f6kme meydana geldi
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