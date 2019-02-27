Abonelerimizin dikkatine.

"Hem\u015fireyi taciz etti\u011fi iddia edilen \u00f6zel kalem m\u00fcd\u00fcr\u00fc tutukland\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimiz yarg\u0131lama halen devam etti\u011fi i\u00e7in yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131rSadece bekar kad\u0131nlar\u0131n anlayabilece\u011fi 10 durum!Malatya'da al\u00fcminyum tala\u015f h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131na 2 tutuklamaHDP Nazilli \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u00c7akmak\u00e7\u0131'ya g\u00f6zalt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum