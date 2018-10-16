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Abonelerimizin dikkatine: (Canlı Yayın)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 04:28 | Son Güncelleme

Abonelerimizin dikkatine: (Canlı Yayın) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapan ekipler konsolosluktan ayrılıyor.

Abonelerimizin dikkatine: (Canlı Yayın)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapan ekipler konsolosluktan ayrılıyor. Canlı yayındayız.

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