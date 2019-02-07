ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

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