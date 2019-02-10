ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

  Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Havadan canlı yayındayız.

İSTANBUL DHA

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