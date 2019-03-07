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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 07:18 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DHA: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Çamlıca Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız. 

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

DHA: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Çamlıca Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız.

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