ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde oy verme i\u015flemi birazdan ba\u015flayacak. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliSand\u0131k g\u00f6revlileri yemin etti\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndaki k\u00f6pr\u00fcler sis nedeniyle adeta kayboldu
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