ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Libya\u2019da Hafter g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan al\u0131konulan ve 1 Temmuz\u2019da serbest b\u0131rak\u0131lan 6 T\u00fcrk denizci T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nd\u00fc. \u0130stanbul Havaliman\u0131'ndan Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERM\u00fcge Anl\u0131 \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! O soruya \u00f6yle bir cevap verdi ki...Suriye s\u0131n\u0131r\u0131na tank ve ob\u00fcs sevk\u0131yat\u0131G\u00f6rd\u00fckleri an korkuyla ka\u00e7t\u0131lar! Tam 6 ay boyunca oradaym\u0131\u015f!
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