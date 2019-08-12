ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor. Canlı yayındayız

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
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