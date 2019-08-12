ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Ak Parti Ey\u00fcpsultan \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda bayramla\u015fma t\u00f6renine kat\u0131l\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z Antalya'da 'Sualt\u0131n\u0131n G\u00f6beklitepesi' ahtapot e\u015fli\u011finde g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yorSokakta bulunan yaral\u0131 karabatak, tedavi sonras\u0131 do\u011faya b\u0131rak\u0131ld\u0131Kamyonetin arkas\u0131na ba\u011fl\u0131 at arabas\u0131nda tehlikeli yolculuk
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