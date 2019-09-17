ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, merhum Ba\u015fbakan Adnan Menderes, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Fatin R\u00fc\u015ft\u00fc Zorlu ve Maliye Bakan\u0131 Hasan Polatkan\u2019\u0131n 58. \u00d6l\u00fcm Y\u0131l D\u00f6n\u00fcm\u00fc Anma Program\u0131'na kat\u0131l\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131zKripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakBu meyvenin ad\u0131n\u0131 bilen yokBurdur Valisi'nden Salda G\u00f6l\u00fc a\u00e7\u0131klamas\u0131
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