ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Maltepe miting alan\u0131nda Kastamonu G\u00fcnleri A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131l\u0131yor. canl\u0131 yay\u0131nday\u0131zGece kul\u00fcb\u00fcnden eve giderken ya\u015fand\u0131! Olanlara dayanamad\u0131Bal\u0131k\u00e7\u0131lardan 'denizlerde av yasa\u011f\u0131 s\u00fcresi' de\u011ferlendirmesiFoto\u011fraflar \/\/ \u00c7ekmece N\u00fckleer Ara\u015ft\u0131rma ve E\u011fitim Merkezi i\u00e7indeki a\u011fa\u00e7l\u0131k alanda yang\u0131n
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