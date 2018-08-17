ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde depreme karşı alınacak tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde depreme karşı alınacak tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenleniyor. Canlı yayındayız.

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