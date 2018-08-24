ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

  Şile Ayazma plajının boşaltılması için uyarılar yapılıyor.

Şile Ayazma plajının boşaltılması için uyarılar yapılıyor. Canlı yayındayız

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordunBirbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun
Zonguldak sahilleri dolduZonguldak sahilleri doldu
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