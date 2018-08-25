ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

  DHA: Arnavutköy'deki fabrika yangınından havadan canlı yayındayız. 

DHA: Arnavutköy'deki fabrika yangınından havadan canlı yayındayız.

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
ek fotoğraflar /// Arnavutköy'de fabrika yangını (3)ek fotoğraflar /// Arnavutköy'de fabrika yangını (3)
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