ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda yangın çıktı.

Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

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