ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Pendik'te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Canlı yayındayız
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