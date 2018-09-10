ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Pendik'te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Canlı yayındayız

