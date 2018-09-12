ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

  Kartal'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılıyor.

Kartal'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılıyor. Canlı yayındayız

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Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)
KARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleştiKARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleşti
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