ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.
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