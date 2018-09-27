ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

  Bahçelievler'de bir metrobüs bozuldu.

Bahçelievler'de bir metrobüs bozuldu. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Canlı yayındayız

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Fotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştuFotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu
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